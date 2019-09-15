Цены на нефть прибавляют 9-10% в понедельник после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составила $66,29 за баррель, что на $6,07 (10,08%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени до $59,8 за баррель, продемонстрировав рост на $4,95 (9,01%).

На пике повышение цен в ходе сессии в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий.