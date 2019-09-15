Reuters: Нефть подскочит до $100 за баррель

Стоимость нефти может подскочить до 100 долларов за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро в полном объеме восстановить поставки сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

«Рынок может увидеть возврат нефти по цене в 100 долларов за баррель, если проблема с поставками сырья не будет решена в ближайшее время», — сказал гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман.

В понедельник стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырастала на 15 процентов, до 63,34 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. По состоянию на настоящее время, нефть Brent немного опустилась — до 66,29 доллара за баррель, WTI к 8:07 — до 59,77 доллара.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) сократила добычу после того, как в ночь на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

После бомбардировки начался пожар, который удалось потушить. Пока работа предприятий будет восстанавливаться, Саудовская Аравия намерена отгружать нефть из запасов. Однако сокращение добычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки настолько значительно, что не может продлиться долго, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов. Саудовская Аравия заявила о намерении в понедельник, 16 сентября, восстановить добычу около двух миллионов баррелей.

США — крупнейший производитель нефти в мире — уже заявили о готовности распечатать стратегические свои запасы, если возникнет необходимость стабилизировать мировой рынок энергоносителей. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.