1800 манатов и ответ хейтерам

Консалтинговая компания Novo.az новая, приступила к своей деятельности с августа 2019 года, и на данный момент производит набор сотрудников. Отмечено большое количество обращений на рассмотрение объявлений о подборе персонала с зарплатой 1800 Azn. Это безусловно радует, но к сожалению также есть большой процент не прошедших экзамены и диагностику с корпоративным психологом. Именно этап экзаменации и вызвал недовольство у соискателей работы в соцсетях. Некоторые кандидаты, не прошедшие экзамены, оставляют негативные отзывы о компании в соцсетях и на сайтах, где опубликованы объявления. Таким образом они сеют смуту среди других заинтересованных соискателей. В комментариях много негатива и клеветы. Были случаи даже телефонных звонков с угрозами в адрес сотрудников компании.

В связи с негативными отзывами в соцсетях и на сайтах в адрес компании Novo.az, ее руководство сочло необходимым прояснить ситуацию.

Учитывая сложившуюся ситуацию, хотим внести ясность в ряд часто задаваемых вопросов и опровергнуть клеветническую информацию повторяющуюся в комментариях тех, кто не прошел экзамены.

1. Почему нет сайта компании?

Как и было отмечено выше, компания Novo.az новая, функционирует с августа сего года. Первой и важнейшей задачей является отбор профессионального персонала. Процесс этот трудоемкий, этим занимается не рекрутинговая компания, а Novo.az собственными силами. Это займет несколько месяцев учитывая высокий процент отсева. После решения данной задачи компания приступит к своей непосредственной деятельности по внедрению в Азербайджане новых методов и технологий в сфере маркетологии. Помимо всего в ближайшее время компания приступит к созданию корпоративного сайта.

2. Является ли компания Novo.az международной?

Компания не международная, как отмечают многие в своих комментариях, а местная. Но для отбора персонала и его подготовки в течении первого года работы Novo.аz привлекает большое количество опытных, иностранных специалистов.

3. Кто ваши клиенты?

Novo.az уже имеет сформированный клиентский пакет, в который входят ряд крупных, профильных азербайджанских и иностранных компаний. Если они сочтут необходимым и целесообразным афишировать применение новых методов и технологий в сфере маркетологии, внедряемых Novo.az, то сделают это самостоятельно.

Сам процесс отбора представляет собой отсеивание худших и выбор лучшего. Критерии и методы отбора персонала разработаны с максимальным приближением к практическим задачам и критериям корпоративной культуры компании. При выборе сотрудника компания акцентирует внимание на персональных характеристиках потенциального работника. Такие факторы как эрудиция, знание обоих языков, ориентация в соцсетях, а также набор личностных качеств и типов мышления являются важной составляющей успеха.

Основные составляющие отбора : выявление профессиональных и деловых качеств, оценка типа личности, оценка предыдущего опыта и образования. Подбор персонала производиться в несколько этапов:

1. Экзамен на основе тестов

а) на эрудицию

по географии

истории Азербайджана

современные реалии страны

б) на знание языков (азербайджанский и русский)

в) теория интернета и соцсетей

2. Практический экзамен по навыкам работы фейсбук

3. Групповая и индивидуальная диагностика с корпоративным психологом

Набор качественных сотрудников продолжается, заинтересованные могут отправлять свое сиви на адрес [email protected]

Консалтинговая компания Novo.аz занимается внедрением в Азербайджане новых методов и технологий комплексных сегментарных исследований в сфере маркетологии, основанных на международном опыте.