Россия создала вакцину от Эболы
Замглавы Минздрава России Сергей Краевой сообщил, что российская сторона создала вакцину от Эболы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что вакцина показала хорошие результаты при двухлетнем пострегистрационном исследовании. Теперь ее планируют усовершенствовать.
По словам Краевого, модернизированная формула вакцины может произвести фурор за рубежом и вылечить заболевших Эболой.
«Вакцина показала себя очень хорошо... Хорошая переносимость и отсутствие побочных эффектов», — подчеркнул Краевой.