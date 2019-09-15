Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку начнутся соревнования 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике, на котором будут разыгрываться не только медали, но и олимпийские лицензии.

Первой на ковер вышла китаянка Жиахуи Лю, выступившая с обручем. У азербайджанских гимнасток Вероники Гудис и Зохры Агамировой 17-й и 19-й стартовые номера соответственно.

Вероника Гудис за выступление с обручем получила от судей 16,950 балла и пока занимает 5-е место в этом виде программы.

В чемпионате мира принимают участие более 300 спортсменок из 61 страны. В индивидуальной программе Азербайджан представят Зохра Агамирова, а также Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В составе групповой команды Азербайджана на ковер выйдут Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

Зохра Агамирова и Вероника Гудис сделают все четыре упражнения, Елизавета Лузан выступит с булавами, а Марьям Сафарова – с лентой.

Соревнования начнутся в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. Церемония открытия стартует в 19:15. Перед публикой выступят Эмин Агаларов, Тунзаля Агаева и Мири Юсиф. Зрители также увидят шоу «Восточная сказка».

17 сентября предварительные состязания с обручем и мячом завершатся, и состоятся финалы с этими предметами. 18-19 сентября гимнастки выступят с булавами и лентой. 20-го числа пройдет финал многоборья, где лучшие 24 гимнастки разыграют 16 путевок на Олимпиаду-2020 в Токио. Каждая страна может получить не больше двух лицензий.

21-22 сентября будут проведены соревнования групповых команд. 21-го станут известны призеры в многоборье, а также будут разыграны 5 путевок в Токио-2020. Россия, Италия и Болгария завоевали олимпийские лицензии на прошлогоднем чемпионате мира, а Япония допущена до Игр как хозяин соревнований. Поэтому может получиться так, что даже 9-е место на чемпионате мира в Баку даст право выступить на Олимпиаде.