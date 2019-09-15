Закир Гасанов: «Говорят, что у нас старые самолеты»

«С полной ответственностью заявляю, что все меры были выполнены на высоком уровне в рамках законодательства. Атакишиев был очень хорошо подготовленным пилотом, который показал высокий профессионализм при ночных полетах. Комиссия однозначно ответила на все интересующие меня вопросы.

«Согласно отчету, подготовленному специальной комиссией, самолет находился в исправном состоянии». Об этом в интервью телеканалу Real заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, комментируя причины крушения боевого самолета МиГ-29.

Черный ящик записывает состояние оборудования самолета. Мне заявили, что до последнего момента двигатель и другое оборудование самолета работали в штатном режиме», - сказал Закир Гасанов.

Министр обороны добавил, что если бы самолет столкнулся с другим объектом, то это отразилось бы в записях черного ящика.

«То, что пилот, будучи в слабом состоянии, продолжал попытки управлять самолетом подтверждает, что он получил предполагаемый удар. Мы также обратились к специалистам, которые подтвердили, что в ночное время на такой высоте летают птицы. Врачи также сказали свое слово. Мы объединили все эти данные в один отчет. Следствие еще продолжается», - сказал министр.

Закир Гасанов добавил, что через некоторое время после инцидента, самолеты упали в Индии, Пакистане, США и недавно в России.

«Если бы это было технической неисправностью, мы бы сказали это. Мы бы также сказали, будь это ошибкой пилота. Если такое происходит в ведущих странах мира, то почему не может случится у нас? Но, к сожалению, это несчастный случай, который происходит в армиях», - сказал Закир Гасанов.

Министр обороны также ответил на обвинения, связанные с тем, что якобы самолет был старого производства.

«Говорят, что у нас старые самолеты. Мы их все проверили. Да, они были произведены в 1980-х годах. Но в странах НАТО используют самолеты F16, они тоже созданы в те годы», - сказал министр.

Напомним, что 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета прервалась связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29. Самолет потерпел крушение в каспийских территориальных водах Азербайджана. За штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев.

Изучение причин инцидента показало, что самолет столкнулся с чужеродным телом (птицей или стаей птиц) перед падением в Каспийское море, и пилот получил ранения.

Согласно информации, полученной из черного ящика, пилот попытался восстановить контроль над самолетом, чтобы предотвратить крушение. Однако полученные им тяжелые травмы сделали это невозможным и в конечном итоге привели к крушению воздушного судна.