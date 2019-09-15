Закир Гасанов: «Говорят, что у нас старые самолеты»
«Согласно отчету, подготовленному специальной комиссией, самолет находился в исправном состоянии». Об этом в интервью телеканалу Real заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, комментируя причины крушения боевого самолета МиГ-29.
«С полной ответственностью заявляю, что все меры были выполнены на высоком уровне в рамках законодательства. Атакишиев был очень хорошо подготовленным пилотом, который показал высокий профессионализм при ночных полетах. Комиссия однозначно ответила на все интересующие меня вопросы.
Черный ящик записывает состояние оборудования самолета. Мне заявили, что до последнего момента двигатель и другое оборудование самолета работали в штатном режиме», - сказал Закир Гасанов.
Министр обороны добавил, что если бы самолет столкнулся с другим объектом, то это отразилось бы в записях черного ящика.
«То, что пилот, будучи в слабом состоянии, продолжал попытки управлять самолетом подтверждает, что он получил предполагаемый удар. Мы также обратились к специалистам, которые подтвердили, что в ночное время на такой высоте летают птицы. Врачи также сказали свое слово. Мы объединили все эти данные в один отчет. Следствие еще продолжается», - сказал министр.
Закир Гасанов добавил, что через некоторое время после инцидента, самолеты упали в Индии, Пакистане, США и недавно в России.
«Если бы это было технической неисправностью, мы бы сказали это. Мы бы также сказали, будь это ошибкой пилота. Если такое происходит в ведущих странах мира, то почему не может случится у нас? Но, к сожалению, это несчастный случай, который происходит в армиях», - сказал Закир Гасанов.
Министр обороны также ответил на обвинения, связанные с тем, что якобы самолет был старого производства.
«Говорят, что у нас старые самолеты. Мы их все проверили. Да, они были произведены в 1980-х годах. Но в странах НАТО используют самолеты F16, они тоже созданы в те годы», - сказал министр.
Напомним, что 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета прервалась связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29. Самолет потерпел крушение в каспийских территориальных водах Азербайджана. За штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев.
Изучение причин инцидента показало, что самолет столкнулся с чужеродным телом (птицей или стаей птиц) перед падением в Каспийское море, и пилот получил ранения.
Согласно информации, полученной из черного ящика, пилот попытался восстановить контроль над самолетом, чтобы предотвратить крушение. Однако полученные им тяжелые травмы сделали это невозможным и в конечном итоге привели к крушению воздушного судна.