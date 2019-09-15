22-летний юноша подарил брату свою почку

Среди всех потенциальных доноров по всем показаниям больному подошла лишь почка его 22-летнего брата. Реципиент был единственной надеждой и работающим членом семьи. Из-за того, что почки других доноров не соответствовали всем медицинским требованиям, юный брат вынужден был сделать этот шаг.

"Конечно, крайне нежелательно лишать человека почки в молодом возрасте. В таких ситуациях обычно обращаются к более зрелым донорам, но в нашем случае другого пути не было. Во избежание дальнейшего ухудшения здоровья больного, который из-за почечной недостаточности был бы обречен на многочисленные проблемы, мы решились на операцию, несмотря на то, что донор был молодым. Благодаря труду и великолепным способностям команды хирургов и нефрологов пересаженная почка прижилась и сразу же после операции стала нормально функционировать. Братья были выписаны домой в хорошем состоянии", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад ШОЛАН.