22-летний юноша подарил брату свою почку
32-летнему мужчине, страдающему хронической почечной недостаточностью, успешно пересадили почку. Операция была проведена под руководством Рашада ШОЛАНА - виртуозного хирурга-специалиста в области урологии и трансплантологии в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ).
Среди всех потенциальных доноров по всем показаниям больному подошла лишь почка его 22-летнего брата. Реципиент был единственной надеждой и работающим членом семьи. Из-за того, что почки других доноров не соответствовали всем медицинским требованиям, юный брат вынужден был сделать этот шаг.
"Конечно, крайне нежелательно лишать человека почки в молодом возрасте. В таких ситуациях обычно обращаются к более зрелым донорам, но в нашем случае другого пути не было. Во избежание дальнейшего ухудшения здоровья больного, который из-за почечной недостаточности был бы обречен на многочисленные проблемы, мы решились на операцию, несмотря на то, что донор был молодым. Благодаря труду и великолепным способностям команды хирургов и нефрологов пересаженная почка прижилась и сразу же после операции стала нормально функционировать. Братья были выписаны домой в хорошем состоянии", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад ШОЛАН.