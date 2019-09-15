Бакинское транспортное агентство усилило мероприятия по управлению плотностью пассажирского и автомобильного движения на территории Баку в первый учебный день. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы БТА Маис Агаев, согласно плану действий, территории вокруг школ, где прогнозируется плотность движения, были выявлены заранее и взяты под контроль.

По его словам, на данных территориях были внесены соответствующие изменения в фазу работы светофоров. Были привлечены дополнительные сотрудники для усиления контроля за правилами парковки.