БТА о борьбе с пробками в первый учебный день фото
Бакинское транспортное агентство усилило мероприятия по управлению плотностью пассажирского и автомобильного движения на территории Баку в первый учебный день. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы БТА Маис Агаев, согласно плану действий, территории вокруг школ, где прогнозируется плотность движения, были выявлены заранее и взяты под контроль.
По его словам, на данных территориях были внесены соответствующие изменения в фазу работы светофоров. Были привлечены дополнительные сотрудники для усиления контроля за правилами парковки.
Бакинское транспортное агентство также приняло ряд мер для более эффективной работы автобусных маршрутов, проходящих по данной территории.
Маис Агаев добавил, что в утренние часы на некоторых улицах и проспектах города наблюдалась плотность автомобильного движения. Однако в целом благодаря принятым мерам удалось обеспечить нормальное автомобильное движение.
Водителей своевременно посредством СМИ и, в частности, радио FM 107.7 оповещали о территориях, где наблюдается плотное движение.
БТА еще раз призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения и парковки.