AzerTelecom поддерживает Caspian Energy Forum Baku-2019 в качестве партнера

Генеральный директор “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев заявил, что компания долгие годы поддерживает “Caspian European Club”, имеет тесные связи с этой организацией: «Мы рады быть партнерами проводимого в 9-й раз Международного Caspian Energy Forum Baku-2019. Форум соберет вместе многочисленных представителей государственного и частного секторов, а также международных и региональных организаций. Мы уверены, что форум внесет вклад в проведение плодотворного обмена мнениями и обсуждений по самым различным областям, а также в налаживание деловых связей» - отметил Ф.Аллахвердиев.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор “Caspian European Club” Тельман Алиев отметил, что у “Caspian European Club” уже долгое время существует плодотворное сотрудничество с компанией “AzerTelecom”, одной из передовых компаний в развивающемся телекоммуникационном секторе страны, и эти связи устойчиво развиваются. Компания активно участвует в самых различных мероприятиях, проводимых “Caspian European Club”, внося свой вклад в это сотрудничество.

9-й Международный Caspian Energy Forum Baku-2019 посвящен 25-летнему юбилею подписания «Контракта века» и 20-летнему юбилею деятельности журнала “Caspian Energy.” В работе форума будут участвовать более 1500 делегатов из 50 стран, и форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена темам развития нефтегазового сектора и промышленности, осуществлению инфраструктурных проектов в Азербайджане. На второй сессии будет затронут вопрос развития финансового сектора, подробно обсуждены возможности инвестирования в Азербайджане. На второй сессии главное внимание будет уделено развитию малого и среднего бизнеса. На третьей сессии будет представлен обширный отчет об успешном осуществлении проектов в сфере ИКТ, развитии агропромышленного комплекса и туристической индустрии в Азербайджане.

“Caspian European Club”, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира “Caspian European Club” находится в Баку (Азербайджан). Также “Caspian European Club” имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США и Германии. Основателем и первым Председателем “Caspian European Club” является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.