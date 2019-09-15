«ЛУКОЙЛ» снова стал богатейшей компанией России

Журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. Первую строчку, как и год назад, занял нефтяной гигант «ЛУКОЙЛ», выручка которого в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

На втором месте расположилась нефте- и газодобывающая компания «Сургутнефтегаз» (1 трлн 867 млрд рублей), которая в этом году сместила со второй строчки на третью X5 Retail Group (1 трлн 533 млрд рублей).

На четвертом месте «Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей), на пятом - «Татнефть» (910,5 млрд рублей).