В КНДР назвали условие для сближения с США

Сближение США и КНДР или возврат к враждебным отношениям зависят от того, с каким предложением США подойдут к переговорам. Об этом заявил представитель МИД Северной Кореи, передает Центральное Телеграфное Агентство Кореи.

По его словам, стороны могут начать переговоры в течение нескольких недель. В МИД КНДР выразили надежду, что переговоры пройдут в дружеской атмосфере», - уточняет ТАСС.

Напомним, переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации пока не увенчались успехом. Лидеры стран встречались в феврале и в июне, но перезапуска диалога так и не произошло.