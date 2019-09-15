Вице-президент Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщает пресс-служба главы государства.

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