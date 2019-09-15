Официальный Тегеран: Роухани не будет встречаться с Трампом
На полях Генассамблеи ООН не будет встречи президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа, заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает телеканал Press TV.
Комментируя возможность такой встречи, Мусави сказал, что «не подтверждает данную информацию».
Ранее Трамп допустил возможность проведения встречи с Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября, однако на днях заявил, что не готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий.