Россия усилит безопасность энергообъектов после атак в Саудовской Аравии
На фоне атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco – крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти – Россия может переоценить и усилить уровень безопасности на объектах по добыче нефти, сказал российский министр энергетики Александр Новак.
По его словам, существующий в России закон о безопасности объектов ТЭК выполняется, в соответствии с ним предпринимаются все необходимые меры по защите.
«Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. Думаю, мы будем также работать над этим», – передает его слова ТАСС.
Новак добавил, что работа ведется в постоянном режиме, и отметил, что необходимо учитывать сложившуюся ситуацию.
Российский министр отметил, что атака дронов на Saudi Aramco влияет в целом на энергобезопасность во всем мире. При этом мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи из-за этой чрезвычайной ситуации, сообщил глава Минэнерго.