На фоне атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco – крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти – Россия может переоценить и усилить уровень безопасности на объектах по добыче нефти, сказал российский министр энергетики Александр Новак.

По его словам, существующий в России закон о безопасности объектов ТЭК выполняется, в соответствии с ним предпринимаются все необходимые меры по защите.