Синоптики обещают почти летнюю погоду

Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-22, днем - 26-29 градусов. В Баку термометр ночью покажет 20-22, днем воздух прогреется до 29 градусов.