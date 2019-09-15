Синоптики обещают почти летнюю погоду
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-22, днем - 26-29 градусов. В Баку термометр ночью покажет 20-22, днем воздух прогреется до 29 градусов.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 50-60%.
Преобладание 17-18 сентября на Апшероне слабого ветра и комфортной температуры воздуха будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.
В регионах осадки в основном не прогнозируются, однако вечером в некоторых горных районах возможны дожди и грозы. Утром местами туман, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.