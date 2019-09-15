На данном мероприятии Renessans Palace желает дать послание своим гостям и всем гражданам нашей страны, что защита родины, родной земли начинается с защиты родного дома, собственного двора и окружающей среды. В связи с этим во дворе комплекса с помощью различных декораций, экспозиций и актеров будут воссозданы различные исторические периоды Азербайджанской истории. Все гости мероприятия смогут совершить как бы путешествие во времени по истории нашей Родины.

Одним из интересных моментов мероприятия «Мой дом … моя Родина» будет дефиле детей разных возрастов, одетых в специальные костюмы, отражающие различные архитектурные памятники Азербайджана, сшитые по картинам профессионального художника Нармины Валиевой, созданным специально к этому мероприятию. А в части «Галерея» гостям будут продемонстрированы различные картины, нарисованные в тематике «Мой город». Мероприятие, на которым выступит ряд знаменитых певцов, музыкантов, актеров, завершится великолепным фейерверком. Одним словом, 20 сентября Renessans Palace объединит всех своих гостей под лозунгом «Мой дом ... моя Родина».

Мероприятие одновременно будет организовано с целью объявления о сдаче дома для проживания. Начиная с этой даты жильцы смогут переехать в свои квартиры.