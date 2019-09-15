Renessans Palace объединит всех своих гостей под лозунгом «Мой дом ... моя Родина»
20-го сентября в самом большом жилом комплексе премиум-класса страны - Renessans Palace пройдет грандиозное мероприятие под названием «Мой дом .... моя Родина».
На данном мероприятии Renessans Palace желает дать послание своим гостям и всем гражданам нашей страны, что защита родины, родной земли начинается с защиты родного дома, собственного двора и окружающей среды. В связи с этим во дворе комплекса с помощью различных декораций, экспозиций и актеров будут воссозданы различные исторические периоды Азербайджанской истории. Все гости мероприятия смогут совершить как бы путешествие во времени по истории нашей Родины.
Одним из интересных моментов мероприятия «Мой дом … моя Родина» будет дефиле детей разных возрастов, одетых в специальные костюмы, отражающие различные архитектурные памятники Азербайджана, сшитые по картинам профессионального художника Нармины Валиевой, созданным специально к этому мероприятию. А в части «Галерея» гостям будут продемонстрированы различные картины, нарисованные в тематике «Мой город». Мероприятие, на которым выступит ряд знаменитых певцов, музыкантов, актеров, завершится великолепным фейерверком. Одним словом, 20 сентября Renessans Palace объединит всех своих гостей под лозунгом «Мой дом ... моя Родина».
Мероприятие одновременно будет организовано с целью объявления о сдаче дома для проживания. Начиная с этой даты жильцы смогут переехать в свои квартиры.
Renessans Palace построен, следуя всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги, и другим требованиям премиум класса, она состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и более 1000 квартир. Высота квартир выше стандартных трех метров и достигает 3,35 метра. В каждом этаже максимум 4 квартиры и в каждом подъезде для удобства жителей функционируют 3 скоростных лифта марки Mistubishi. Особое внимание уделено также безопасности комплекса.
Внешние стены комплекса построены термоблоками, что позволяет сохранять в квартирах тепло зимой и прохладу летом, это способствует экономии энергии до сорока процентов. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают звуки и холод бакинских ветров.
В первых двух этажах комплекса для удобства жителей будут функционировать коммерческие объекты такие как рестораны, кафе, спортивный зал, детский сад, салоны красоты, оздоровительный центр, маркет и т.д. Полтора гектара территории из трех гектаров площади территории комплекса - закрытый парк, предназначенный только для жителей, с велосипедными дорожками, спортивными площадками, фонтаном а также многочисленными озеленениями. Renessans Palace также является комплексом с самым большим количеством парковочных мест в столице, доказательством этому служат 120 наземных и 1550 подземных парковочных мест.
Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace и уже с сентября месяца жить в комплексе, то позвоните по этим номерам: 0125382977 и 0507158888.