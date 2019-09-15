Олигарх распродает свои люксовые автомобили и недвижимость

Бывший глава Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, бежавший из страны в июне этого года, распродает свое имущество на родине, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda.

Отмечается, что Плахотнюк уже продал четыре автомобиля и три объекта недвижимости, передает ТАСС.

"В результате продажи он получил 10,8 млн лей (около $608 тыс.)", - говорится в сообщении.

По данным издания, собственником трех объектов недвижимости олигарха, в том числе квартиры в центре Кишинева, стал экс-спикер парламента Андриан Канду, который является его крестным и ближайшим соратником. Обладателем четырех автомобилей класса люкс, среди которых бронированный Mercedes-Maybach S 600, стал некий Павел Гроссу, заплативший за них 1,9 млн лей (около $117 тыс.).

Ранее молдавский экономический портал Mold-Street.com сообщил, что Плахотнюк также продал на Тайваньской бирже долю в молдавской компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG.

В июне поддерживающая президента Молдовы Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демпартии. Демократы отказались уступать. После того как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке. По словам вице-премьера, главы МВД Молдовы Андрея Нэстасе, против Плахотнюка возбуждено уголовное дело.