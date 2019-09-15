Переговоры Эрдогана и Роухани в Анкаре

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят в понедельник двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, иранский президент в 11:30 по местному времени прибыл во дворец Чанкая, который расположен в одноименном столичном районе.

Ожидается, что Эрдоган также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во второй половине дня президенты трех стран встретятся в рамках трехстороннего саммита, посвященного сирийскому урегулированию.