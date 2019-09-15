В этом году проходят массовые акции против Международного автосалона (МАА) в рамках глобального протеста против бездействия политиков и промышленников по принятию мер для предотвращения изменения климата. Ранее объявленные блокады МАА во Франкфурте начались в воскресенье утром, сразу с восьми часов. Приблизительно 600-800 активистов первоначально заблокировали два из трех обычных подходов к ярмарке. За утро протестная акция переросла в массовую.

Полиция вела себя сдержанно, несмотря на присутствие громадного числа блюстителей порядка. Посетителей, прибывающих на МАА с 9:00 утра, провели на выставочные площадки, по-видимому, через заранее подготовленные альтернативные входы. Протестующие быстро сообразили, что были открыты другие входы, и приложили все усилия, чтобы их заблокировать. Это удалось с различной степенью успеха. Было слишком мало активистов, чтобы эффективно заблокировать все имевшиеся входы. Тем не менее протестующим удалось существенно нарушить процесс. Посетителям приходилось добираться до выставочного комплекса окружными путями и долго ждать, чтобы попасть внутрь.

У главного входа на ярмарку полиция не предпринимала попыток насильственно снять блокировку. Возможно, в Министерстве внутренних дел сочли нецелесообразным появление в СМИ фотографий разгона данной акции. Днем без особых происшествий полиция взяла в окружение около 200 демонстрантов. Это произошло позади выставочного центра, где почти не было представителей СМИ. По-видимому, эта мера использовалась только для сбора данных о протестующих с целью включения до сих пор неизвестных демонстрантов в базу данных полиции. Девять человек, которые отказались предоставить свои личные данные, были взяты под стражу.