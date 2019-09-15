Ученые рассказали об опасности парацетамола

Употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. К такому выводу пришли ученые Бристольского университета (Великобритания), говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности они принимали парацетамол для облегчения болей. Специалисты провели тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение, пишет Лента.ру.

Выяснилось, что употребление обезболивающего матерями связано с высоким риском появления гиперактивности и рассеянного внимания у маленьких детей. Мальчики были более восприимчивы к препарату, чем девочки. В более позднем возрасте негативных последствий не наблюдается. Отмечается, что на результат не влияли сторонние социальные факторы, а также причины, из-за которых женщины принимали парацетамол.