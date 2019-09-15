В истории с нападением 14 сентября на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, которое резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке и нефтяном рынке, есть несколько вопросов, на которые пока никто не дал ответа.

Ответственность, как известно, взяла на себя хуситская группировка «Ансар Аллах», до того использовавшая плохонькие иранские дроны, сделанные по северокорейской технологии, и иранские же ракеты, с огромным разлетом бьющие в радиусе до 300 километром. Пострадавшие предприятия государственной компании Saudi Aramco расположены почти в полутора тысячах километрах от Йемена, наведение и удары проведены с ювелирной точностью, и многое говорит в пользу того, что было применено высокоточное оружие, то есть самые настоящие крылатые ракеты.

При том, что эксперты дружно отрицают саму возможность, чтобы хуситы нанесли удар такой силы и точности по саудовской инфраструктуре, утверждения о том, кто на самом деле стоит за атакой, странным образом расплывчаты. Ну да, как бы по всему выходит, что Иран, причем, возможно, с территории южного Ирака, где хватает иранских и проиранских формирований, но уверенной атрибуции нападающих и точки запуска почему-то нет. И это в регионе, который буквально напичкан самыми современными средствами разведки. Это зона непрерывно уже долгие годы продолжающегося военного конфликта целого ряда сторон, и где, как не здесь, отслеживается все, при необходимости, как уверяют специалисты, с точностью до этикетки на спичечном коробке.

Самое, пожалуй, примечательное, что американцы указывают на Иран, хотя первоначальная прямолинейность обвинений госсекретаря Майка Помпео сменилась осторожными неофициальными сливами в прессу.

А вот сама Саудовская Аравия, у которой вполовину в результате нападения упала нефтяная добыча, пока отмалчивается и не мечет громы и молнии в адрес иранского режима. Очевидно, что такая исключительно успешная атака не могла быть проведена без помощи внутри королевства. Повреждены не просто отдельные скважины, разбросанные по большой территории, а центральные станции подготовки нефти, где обрабатывается пластовый флюид, поступающий со всего месторождения. Нападавшие отлично знали, что делали, и были соответствующим образом весьма профессионально наведены кем-то внутри страны.