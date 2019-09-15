Азербайджан увеличил импорт автомобилей

В январе-июле 2019 года в Азербайджан импортировано легковых автомобией на $289 млн 972,8 тыс., это в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Кабмин.

«В январе-июле 2019 года импорт в страну легковых автомобилей составил 20,8 тыс. единиц, что в два раза больше, чем годом ранее», - отметили в правительстве.

За указанный период в Азербайджан также импортировано 1,943 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,7 раза) на $31 млн 442,8 тыс. (рост в 1,6 раза). В январе-июле 2019 года в страну импортировано 139 автобусов (рост в два раза) на $7 млн 497,1 тыс. (рост в 1,7 раза).