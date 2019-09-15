Накануне парламентских выборов все идет к тому, что политика правых сохранит основную тенденцию.

Новые опросы в Польше, крупнейшей стране Центральной и Восточной Европы и влиятельнейшей из стран блока, противостоявшего России, говорят о том, что политика Ярослава Качиньского и его партии возымели свое действие и определяют внутреннюю политику этой страны.

Правая партия, с антикоммунистической направленностью, выиграла выборы 2015 года и, похоже, выиграет их и сейчас. Опросы говорят о том, что партия Качиньского лидирует — за нее готовы голосовать сейчас более 46 процентов избирателей.

Похоже, риторика партии «Партия и Справедливость» работает на простой электорат, которому важно сиюминутное счастье, удобство жизни здесь и сейчас. А все остальное его не интересует.

Не зря, придя к власти, партия Качиньского объявила о программах социальной поддержки населения. Началась программа «500+», за ней «Жилье+» и другие. Это понравилось населению. Особенно бедным его слоям. И новая власть начала успешно реализовывать их. Понятно, что народ оценил это. И потому сейчас поляки в большинстве реагируют в опросах именно так.

Возвращаясь к истории, напомню, что партия Ярослава Качиньского вышла из легендарной «Солидарности». Он вместе с братом Лехом стоял во главе движения против коммунизма. Кстати, бывший президент и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса был продуктом движения, во главе которого стояла несправедливо забытая сейчас Анна Валентынович.

К сожалению, Анна погибла, как и другие лидеры «Солидарности», в катастрофе смоленского рейса в апреле 2010 года.

Опросы сентября нынешнего года говорят о том, что левые в Польше потеряли очень много голосов.

Как минимум 26 процентов получит главный оппонент «Права и Справедливости» «Гражданская Коалиция». А несколько малых левых партий удовольствуются примерно 14 процентами голосов избирателей.

Должен сказать, что знаю настроения польских избирателей не понаслышке. Простые люди в основном голосуют за партию-лидера. Интеллигенция тоскует по временам партии премьера Дональда Туска и голосует за «Гражданскую коалицию».

Но мне кажется, что оппозиция в очередной раз проиграет. И поделом. Потому что, когда нет позитивной программы, когда нет конкурентоспособной идеи, альтернативы, партия обречена быть вечно оппозиционной.

В Польше этот случай достаточно типичный.