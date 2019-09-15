Лукашенко: В парламенте нужны женщины, чтобы «мужики не дурили»

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал поддерживать женщин, выдвигающих свои кандидатуры в парламент. По его словам, этот орган работает стабильно, когда там около трети женщин.

«Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают - стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», - сказал Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БелТА.

Спикер же в ответ заметил, что Беларусь занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.

Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси назначены на 17 ноября.