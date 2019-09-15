Глава турецкого государства встретил Путина у дворца «Чанкая» в Анкаре. После церемонии официальной встречи начались двусторонние переговоры.

В Анкаре проходит встреча президентов Турции и России - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Переговоры проходят в преддверии трехстороннего саммита Турция-Россия-Иран, сообщает Anadolu.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару, где состоится саммит России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президенты намерены обсудить ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а также процесс политического урегулирования в этой стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что тема атак на предприятия Saudi Aramco также будет обсуждаться на переговорах в Анкаре.

По словам помощника российского президента, саммиту РФ - Иран - Турция будут предшествовать отдельные двусторонние встречи Путина с турецким и иранским коллегами, во время которых также будут затронуты отдельные аспекты, касающиеся сирийского урегулирования. Путин и Эрдоган, в свою очередь, обсудят вопросы военно-технического сотрудничества РФ и Турции.