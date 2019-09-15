В Ереване бьют в набат: нельзя допустить вступления Азербайджана в ОДКБ

Напомним, 12 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил в Ереване, что Россия не против получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ, подчеркнув готовность Организации сотрудничать со всеми бывшими республиками СССР. Вслед за Ю.Борисовым готовность принять Азербайджан в качестве наблюдателя ОДКБ подтвердил и генсек военно-политического союза постсоветских стран.

«Несмотря на то, что пока разговоры идут исключительно о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ, Армении следует учитывать возможное согласие Баку на полноценное членство в данной организации». Как сообщает haqqin.az, подобное мнение выразил АрмИнфо чрезвычайный и полномочный посол, экс-министр иностранных дел оккупационной зоны в Карабах е Арман Меликян.

По мнению А.Меликяна, членство в ОДКБ позволит Баку привлечь к проблеме Карабаха внимание стран-членов и самой ОДКБ. В этом случае, по требованию властей Азербайджана Карабах вполне может превратиться в ареал специальных боевых действий. Как минимум Азербайджан будет использовать членство в ОДКБ как новую возможность наращивания давления на Армению, - подчеркнул он.

Армянский дипломат убежден, Москва испытывает логически обоснованный интерес в направлении налаживания с Баку как можно более тесного взаимодействия, в том числе в рамках ОДКБ. В этом смысле, по его прогнозам, статус наблюдателя может стать лишь первым шагом Азербайджана, вслед за которым последует и полноценное членство.

В этом свете Меликян убежден в необходимости немедленной реакции Еревана в виде блокировки любых шагов, направленных на обретение Азербайджаном статуса наблюдателя или членства в ОДКБ. Дипломат особо подчеркнул, что в данном конкретном случае совершенно не важно, кто будет выступать с соответствующим предложением.