Кремль: Атаки дронов не повлияют на визит Путина в Эр-Рияд

Атака беспилотников на объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco не влияет на подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, визит Путина в Эр-Рияд запланирован на октябрь: "Точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной".

"Безусловно, подобные инциденты не способны повлиять на ход подготовки визита. И в Москве, и в Эр-Рияде имеется достаточно прочная политическая воля к дальнейшему углублению российско-саудовского сотрудничества. И мы продолжим этот путь", - заключил Песков.