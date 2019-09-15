Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал ходатайство о снятии Артура Ванецяна с должности директора Службы национальной безопасности. Об этом армянский премьер заявил в ходе пресс-конференции в Ванадзоре.

«Соответствующий указ в течение одного-двух дней будет подписан. Это случилось в результате нескольких обсуждений с главой СНБ и по обоюдному согласию. Думаю, в данный момент господин Ванецян сконцентрируется на том, чтобы вывести сборную Армении по футболу на чемпионат Европы», — сказал Пашинян, передает Sputnik Армения.

На вопрос, недоволен ли он работой Ванецяна, Пашинян ответил: «Работа главы СНБ - это не та, которую можно обсуждать публично».

Артур Ванецян считается одним из самых приближенных кадров Пашиняна. О реальных причинах отставки пока говорить преждевременно.