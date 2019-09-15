Иран захватил танкер в Персидском заливе?

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе танкер. Иранская сторона заявляет, что судно занималось контрабандой топлива, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иранское агентство Fars.

Это третий случай с начала июля, когда Иран захватывает танкер. В предыдущих случаях возникли сложности с определением владельцев судов, пишет NEWSru.co.il.

18 июля в Ормузском проливе КСИР захватил танкер Stena Impero, шедший под британским флагом. Это стало ответом на задержание в Гибралтаре иранского танкера, шедшего с грузом нефти в Сирию. В августе же командующий военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что иранские военные моряки смогут захватить в Персидском заливе любое судно – даже, если его охраняют американские и британские корабли.