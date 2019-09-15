Пашинян: «Сашик Саргсян – самый невинный человек в этой семье»

Правительство Армении не откажется от законопроекта о банковской тайне. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян сказал в понедельник на пресс-конференции, сообщает “Спутник Армения».

"Я не представляю, что борьба против коррупции может быть половинчатой. Борьба с коррупцией должна быть полноценной", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что при действовавшей в Армении системе были приняты такие законы и ограничения, которые препятствуют выявлению коррупции.

"Нас спрашивали, а где деньги Сашика (брата экс-президента Сержа Саргсяна, Александра Саргсяна), о которых вы говорили? Хотя в последнее время произошло несколько событий, из которых я делаю вывод, что Сашик – самый невинный человек в этой семье. И мы должны расследовать, а как же? И пусть на пустом месте шум не поднимают. Этот закон будет принят, и разграбленные деньги до последней копейки должны быть возвращены", - сказал Пашинян.