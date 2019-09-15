Провал азербайджанских классиков на ЧМ в Нур-Султане Ни одной олимпийской лицензии!
Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили свое выступление на чемпионате мира в Нур-Султане.
Сегодня на ковер вышли три наших спортсмена, выступавших в олимпийских весовых категориях. Однако, как и вчера, ни один из них не смог и близко подобраться к завоеванию путевок в Токио.
Талех Мамедов (60 кг) в первом же поединке уступил сопернику из Болгарии. Эльвин Мурсалиев (77 кг) после победы над грузином уступил в 1/8 финала иранцу. А супертяж Бека Канделаки (130 кг) одолел белоруса, но затем проиграл немцу.
Ни один из обидчиков наших спортсменов не дошел до финала, а значит, Мамедов, Мурсалиев и Канделаки потеряли шансы как на завоевание медалей, так и на олимпийские лицензии. Напомним, что в каждом из шести олимпийских весовых категорий разыгрываются по шесть билетов в Токио-2020.
Как мы уже сообщали, вчера неудача в борьбе за медали и лицензии постигла Расула Чунаева (67 кг), Ислама Аббасова (87 кг) и Орхана Нуриева (97 кг).
Таким образом, азербайджанские классики не завоевали на ЧМ ни одной лицензии. Бесспорный провал отечественной греко-римской борьбы!
Шанс завоевать олимпийские квоты у наших спортсменов будет теперь только в 2020 году на европейском и мировом квалификационных турнирах, где в каждом из шести весов будет разыграно лишь по две лицензии.
Также напомним, что в неолимпийских весах, где конкуренция гораздо ниже, мы завоевали две медали. Рафик Гусейнов (82 кг) взял серебро, а чемпион мира-2018 Эльдениз Азизли (55 кг) не смог сохранить за собой титул сильнейшего и стал бронзовым призером.
Завтра на чемпионате мира стартуют женские соревнования. В борьбу вступят Мария Стадник (50 кг) и Тюркян Насирова (53 кг). Обе весовые категории являются олимпийскими.