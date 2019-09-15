Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Затем с вступительным словом выступил генерал-майор Исмаил Гусейнов, который поздравил коллектив Академии, студентов и их родителей с началом нового учебного года. Он сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу реформам образования, которые сейчас успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Генерал Гусейнов также сказал, что, как и раньше, в этом году накануне начала нового учебного года были построены и введены в эксплуатацию новые учебные заведения во всех районах, городах и поселках страны.

Он подчеркнул, что масштабные проекты под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой дали толчок развитию образования в нашей стране и выдвинули на передний план во всех сферах талантливых и образованных молодых людей.

Генерал Гусейнов довел до внимания участников мероприятия то, что Академия Государственного таможенного комитета была создана президентом Ильхамом Алиевым для обеспечения таможенных органов квалифицированными кадрами. Было отмечено, что Академия достигла высоких результатов за короткий период своего существования, а высокие показатели выпускников Академии, достигнутые в ходе заключительной государственной аттестации, вызывают гордость.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что Академия превратилась в современное ведущее высшее учебное заведение не только нашей страны, но и региона», - сказал генерал Гусейнов. Он также выразил уверенность, что другие студенты, поступившие в Академию в этом году и которые в настоящее время продолжают свое образование, смогут успешно продолжить эту эстафету. Исмаил Гусейнов отметил, что Государственный таможенный комитет предпримет все необходимые меры для воспитания молодежи как образованных, компетентных специалистов и достойных граждан.