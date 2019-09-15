Будущие таможенники отметили День знаний фото
Сегодня в Академии Государственного таможенного комитета Азербайджана прошло мероприятие в связи с Днем знаний, сообщает пресс-служба Госкомитета.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие первый заместитель главы ГТК генерал-майор Исмаил Гусейнов, заместители председателя ГТК, руководство Академии, профессорско-преподавательский состав, студенты и их родители.
Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Затем с вступительным словом выступил генерал-майор Исмаил Гусейнов, который поздравил коллектив Академии, студентов и их родителей с началом нового учебного года. Он сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу реформам образования, которые сейчас успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Генерал Гусейнов также сказал, что, как и раньше, в этом году накануне начала нового учебного года были построены и введены в эксплуатацию новые учебные заведения во всех районах, городах и поселках страны.
Он подчеркнул, что масштабные проекты под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой дали толчок развитию образования в нашей стране и выдвинули на передний план во всех сферах талантливых и образованных молодых людей.
Генерал Гусейнов довел до внимания участников мероприятия то, что Академия Государственного таможенного комитета была создана президентом Ильхамом Алиевым для обеспечения таможенных органов квалифицированными кадрами. Было отмечено, что Академия достигла высоких результатов за короткий период своего существования, а высокие показатели выпускников Академии, достигнутые в ходе заключительной государственной аттестации, вызывают гордость.
«Я могу с полной уверенностью сказать, что Академия превратилась в современное ведущее высшее учебное заведение не только нашей страны, но и региона», - сказал генерал Гусейнов. Он также выразил уверенность, что другие студенты, поступившие в Академию в этом году и которые в настоящее время продолжают свое образование, смогут успешно продолжить эту эстафету. Исмаил Гусейнов отметил, что Государственный таможенный комитет предпримет все необходимые меры для воспитания молодежи как образованных, компетентных специалистов и достойных граждан.
Затем выступил начальник Академии Государственного таможенного комитета полковник Гулу Новрузов. Он отметил, что Академия начинает свой 6-ой учебный год. Он отметил, что Академия Государственного таможенного комитета сегодня является одним из самых авторитетных, самых передовых высших учебных заведений в Азербайджане.
Начальник Академии подчеркнул, что как и в других сферах, в таможенной сфере Азербайджана продолжаются интенсивные, отвечающие современным требованиям многочисленные реформы. В этом направлении одним из приоритетов является подготовка высокопрофессиональных специалистов. Для выполнения этой задачи коллектив Академии, ее профессорско-преподавательский состав сделают все необходимое.
Поблагодарив руководство ГТК за созданные отличные условия для получения образования, Гулу Новрузов выразил уверенность в том, что и в будущем будут достигнуты новые успехи, и пожелал выпускникам успехов.
Студенты первого курса и их родители выразили благодарность руководству ГТК и Академии за созданные здесь отличные условия для получения образования.
Затем состоялась церемония вручения атрибутов таможенной системы. Символы выдаются выпускниками Академии этого года студентам, получившим самые высокие балы на вступительных экзаменах в этом году.
Затем студентам первого курса, набравшим на вступительных экзаменах высокие балы, были вручены студенческие билеты. Мероприятие продолжилось художественной частью.
Отметим, что в 2019/20 учебном году план на прием студентов выполнен на 100%.
Кроме того, впервые в 2019/2020 учебном году в Академию в магистратуру был осуществлен прием по специальности «Таможня» и «Международное право».