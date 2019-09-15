Российскую чиновницу уволили из-за "роскошного" отдыха в Нафталане

Отдел информации 17:09

Руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева оказалась в центре скандала после отпуска в Азербайджане. На прошлой неделе она выложила несколько снимков из Нафталана. Шквал эмоций вызвал кадр, где Опенышева принимает "шоколадную ванну" - за это она даже получила прозвище "ульяновской Пэрис Хилтон", пишут российские СМИ. Губернатор Сергей Морозов поручил провести в отношении чиновницы служебное расследование с последующим увольнением за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни.

В Нафталане Светалана Опенышева поселилась в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa Нафталан. Там же и проходила процедуры. "Много шоколада не бывает", - подписала свои фотографии в Instagram чиновница. Нужно отметить, что сейчас эти снимки удалены. Губернатор Сергей Морозов, впечатлившись критическими заметками в адрес главы корпорации интернет-технологий, поручил провести служебное расследование с последующим увольнением. Как отметил руководитель региона на аппаратном совещании, любое нескромное поведение членов правительства будет пресекаться.