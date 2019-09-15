Российскую чиновницу уволили из-за "роскошного" отдыха в Нафталане
Руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева оказалась в центре скандала после отпуска в Азербайджане. На прошлой неделе она выложила несколько снимков из Нафталана. Шквал эмоций вызвал кадр, где Опенышева принимает "шоколадную ванну" - за это она даже получила прозвище "ульяновской Пэрис Хилтон", пишут российские СМИ.
Губернатор Сергей Морозов поручил провести в отношении чиновницы служебное расследование с последующим увольнением за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни.
В Нафталане Светалана Опенышева поселилась в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa Нафталан. Там же и проходила процедуры. "Много шоколада не бывает", - подписала свои фотографии в Instagram чиновница. Нужно отметить, что сейчас эти снимки удалены.
Губернатор Сергей Морозов, впечатлившись критическими заметками в адрес главы корпорации интернет-технологий, поручил провести служебное расследование с последующим увольнением. Как отметил руководитель региона на аппаратном совещании, любое нескромное поведение членов правительства будет пресекаться.
“Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение - провести служебную проверку и уволить Опенышеву», - заявил Сергей Морозов.
Ванна, которую принимала советник губернатора, с ее же легкой руки приняли за шоколадную. Однако субстанция, в которой утопает чиновница на фотографии, с шоколадом не имеет ничего общего. Это - нафталан, или, проще говоря, лечебная нефть.
Как сообщают некоторые СМИ, в целом отпуск чиновницы прошел вполне скромно: проживание и лечение на двоих с мужем обошлось Опенышевой в 59 тыс. рублей, еще 17 тысяч на двоих стоил перелет в оба конца из Казани. Зарплата Опенышевой составляет около 100 тысяч рублей в месяц.