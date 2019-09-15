Саудовская Аравия прекращает поставки нефти в Бахрейн

Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Трубопровод до бахрейнского НПЗ BAPCO перекачивает 220-230 тысяч баррелей нефти компании Saudi Aramco в сутки. Отмечается, что этот НПЗ работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти, передает РИА Новости.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти - Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку с помощью беспилотников.