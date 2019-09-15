АФФА частично простила «Нефтчи» за скандальный матч

В результате срок дисквалификации тренера «Нефтчи» Этибара Таривердиева за удар рукой главного тренера «Сумгаита» Айхана Аббасова сокращен с 20 матчей до 10. А сумма штрафа снижена с 16 тысяч манатов до 8 тысяч.

Апелляционный арбитражный трибунал АФФА рассмотрел жалобу футбольного клуба «Нефтчи» в связи с решениями Дисциплинарного комитета АФФА по итогам матча 3-го тура азербайджанской Премьер-лиги против «Сумгаита».

Напомним, что та игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Нефтчи». Бакинский клуб забил победный гол в добавленное время. После забитого мяча возникла потасовка, основными участниками которой были футболист «Нефтчи» Антон Кривоцук и игрок «Сумгаита» Вургун Гусейнов.

Кривоцук слишком бурно праздновал гол и, по словам главного тренера «Сумгаита» Айхана Аббасова, жестко матерился. В ответ на это Гусейнов попытался ударить футболиста «Нефтчи». Возник конфликт и между тренерами.

Позднее Кривоцук извинился за то, что не сдержал эмоций после второго гола, но полностью отрицал обвинения в том, что он оскорблял родителей футболистов и тренеров «Нефтчи». Футбольный клуб «Сумгаит» также принес извинения за действия своих представителей.

Антон Кривоцук, получивший за тот эпизод вторую желтую карточку и удаленный с поля, был дисквалифицирован на один матч и пропустил вчерашнюю игру с «Карабахом».

Вургун Гусейнов за агрессивное поведение и прямую красную карточку получил 3-матчевую дисквалификацию, а клуб был наказан на 2400 манатов.

Главный тренер Айхан Аббасов за агрессивное поведение на послематчевой пресс-конференции, а также учитывая то, что ему уже делали предупреждение, был дисквалифицирован на один матч.