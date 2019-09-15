Премьер Пакистана предупредил о возможной ядерной войне с Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что ситуация в регионе Кашмир может спровоцировать начало ядерной войны с Индией.

«Я против войны, но я ясно дал понять, что когда две ядерные державы ведут войну – если они ведут обычную войну – есть все шансы начать ядерную войну», – заявил премьер, передает The Telegraph.

Он также добавил, что разочарован реакцией международного сообщества на решение Индии прекратить самоуправление в Кашмире и обвинил Индию в геноциде.

Напомним, палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир и раздел его на две территории.