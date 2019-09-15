Фуат Октай: Азербайджан и Турция хотят довести товарооборот до $15 миллиардов
Азербайджан и Турция поставили цель довести товарооборот между странами до 2023 года до 15 млрд долларов. Об этом заявил находящийся в Баку для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Азербайджан вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает haqqin.az.
«Мы вышли на финишную прямую в связи с подписанием соглашения между двумя странами о свободной торговле. Надеемся, соглашение будет подписано до конца года», - заявил Фуад Октай.
По его словам, также принято решение о создании упрощенного таможенного механизма для облегчения двусторонней торговли и ускорения таможенных процедур.
Вице-президент также отметил, что Турция готова помочь Азербайджану в оснащении и модернизации вооруженных сил Азербайджана.
Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Фуат Октай заявил, что Турция всегда поддерживает решение этой проблемы в рамках территориальной целостности и суверенитета братского Азербайджана: «Я призываю Армению выполнять свои международные обязательства, в соответствии с которыми она должна вывести свои войска с территории Азербайджана, а Пашиняну своими популистскими заявлениями не стоит подогревать ситуацию в регионе».