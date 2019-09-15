Фуат Октай: Азербайджан и Турция хотят довести товарооборот до $15 миллиардов

Азербайджан и Турция поставили цель довести товарооборот между странами до 2023 года до 15 млрд долларов. Об этом заявил находящийся в Баку для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Азербайджан вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает haqqin.az.

«Мы вышли на финишную прямую в связи с подписанием соглашения между двумя странами о свободной торговле. Надеемся, соглашение будет подписано до конца года», - заявил Фуад Октай.