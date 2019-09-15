В ООН снова заговорили о геноциде рохинджа

Председатель комиссии Марзуки Дарусман отмечает, что рохинджа, по-прежнему находящиеся в Мьянме, живут под угрозой геноцида. Власти страны "не в силах выполнять свои обязательства" по предотвращению этой формы насилия, по расследованию таких случаев, а также принятию эффективного законодательства для наказания, отмечают составители доклада.

Представители мьянманского национального меньшинства рохинджа подвергаются систематическому преследованию со стороны сил безопасности страны. Такие данные представлены в докладе комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию ситуации в Мьянме, обнародованном сегодня в Женеве, пишет Deutsche Welle.

"Недостаточно пролить свет на серьезные нарушения прав человека", которые по-прежнему происходят в стране, утверждает эксперт комиссии Радика Кумарасвами. "Ответственность важна не только для жертв, но и для сохранения верховенства закона", - подчеркивает она.

Комиссия ООН подготовила засекреченный список из ста человек, включая мьянманских должностных лиц, которые подозреваются в причастности к геноциду и преступлениям против человечности, говорится в докладе.

Сейчас в Мьянме находятся около 600 тысяч рохинджа. В ООН называют "отвратительными" их условия проживания и отмечают их дальнейшее ухудшение за последний год. Это делает невозможным возвращение остальных беженцев-рохинджа на родину, говорится в документе.

Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. В результате свыше 740 тысяч мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш. Позднее многие из них отказались вернуться на родину. В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа.