Переговоры Путина и Роухани в Анкаре

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где начнется трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции, сообщает ТАСС.

Встреча российского и иранского президентов проходит в закрытом для прессы режиме.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что во время переговоров с Роухани, "помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".