В Баку определились победители Кубка по парусному спорту фото
Федерация парусного спорта Азербайджана провела кубок Федерации. Соревнование прошло между спортсменами Федерации парусного спорта, ЗАО «Каспийское пароходство», спортивного клуба парусного вида спорта «Каспий» и спортивного клуба «Моряк».
Соревнование за кубок федерации прошло под судейством спортивного менеджера Федерации парусного спорта Бурджу Алгона Гиоргиани, тренера Антона Виляева и др.
В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов, которые вели упорную борьбу за кубок, выходя в открытое море по три раза в день. Спортсмены продемонстрировали высокий профессионализм при плохих погодных условиях.
Согласно результатам соревнования, в категории Optimist первое место занял Мурад Гаджизаде, второе место – Айла Бабаева, третье место -- Фидан Агазаде.
В категории Laser4.7 первое место занял Мурад Аллахверди, второе место – Исмаил Керимов, третье место – Фарид Джафаров.
В категории Radial первое место занял Джавид Керимов, второе место - Аслан Мамедов, третье место – Рауф Абдуллаев.
В категории Laser Standart первое место занял Михаил Протасов, второе – Никита Виляев, третье место – Вагиф Гасымов.
Также были награждены участники летней школы Федерации парусного спорта. В летней школе, которая длилась три месяца, приняли участие 16 школьников, из которых 7 продемонстрировали высокие результаты.