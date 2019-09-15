Трамп не верит Ирану

Президент США Дональд Трамп не верит заявлениям представителей Ирана о непричастности к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

"Напомню, как Иран сбил дрон США, заявляя, что это произошло в иранском "воздушном пространстве", - написал Трамп в Twitter. - Они тогда сильно увязли в своей лжи. Сейчас они опять говорят, что не имеют никакого отношения к атакам в Саудовской Аравии. Посмотрим?"

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские боевики-хуситы из движения "Ансар Аллах". Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар.