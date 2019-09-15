Путин рассказал о переговорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийском Идлибе.

«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, поговорили по ситуации в Заевфратье», – сказал российский президент, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию «Россия 24».

Российский лидер также отметил, что работа по созданию конституционного комитета Сирии практически завершена, необходимо добиться согласования его процедуры.

Владимир Путин добавил, что он и Эрдоган поручили тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии и плотной работе оборонных министерств обеих стран.