Глава спецслужб призвал Пашиняна остановиться и подал в отставку

Комментируя увольнение своего верного соратника, Пашинян заявил, что Ванецян в дальнейшем будет заниматься футболом и выразил надежду, что ему удастся вывести сборную Армению на чемпионат Европы. Истинные причины увольнения так и остались тайной.

Отставка главы спецслужб Армении Артура Ванецяна стало шоком для жителей страны. Дело в том, что Ванецян считался одним из самых приближенных кадров Никола Пашиняна.

Немного приоткрыть завесу тайны помогло заявление Артура Ванецяна, который сегодня обратился к армянскому народу. По признанию Ванецяна, он принял решение уйти в отставку «настолько уверенно, насколько принимал решение возглавить Службу национальной безопасности».

«Подобное решение в создавшейся ситуации и контексте предстоящих событий считаю самым предпочтительным и наиболее обоснованным вариантом», - сказал Ванецян.

Уже бывший глава спецслужб также обвинил руководство Армении в огульных действиях и стихийности решений.

«У процесса государственного строительства своя логика: стихийные решения, неуверенность в действиях, неумение отличать первостепенное от второстепенного. Всё это не имеет ничего общего с честью и достоинством офицера. Погоны офицера и подобный ход событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом и призывом „Остановиться!“», — говорится в заявлении Ванецяна.