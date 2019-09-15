Пополняй баланс номера Azercell, делая покупки с Umico!
Лидер рынка мобильной связи страны ООО Azercell Telekom, имеющий богатую базу цифровых продуктов, продолжает расширять деятельность, направленную на упрощение жизни людей путем внедрения технологических инноваций. Эксклюзивный телекоммуникационный партнер бонусной программы Umico – компания Azercell, представляет пользователям программы возможность заработать кэшбек.
Начиная с 3 сентября, пользователи Umico предоплачиваемой линии Azercell, пополняя свой баланс с помощью цифровых каналов, получают кэшбек в размере 0.7% от суммы оплаты. Бонусы начисляются при оплате посредством филиалов и отделений Азерпочт, банкоматов МБА, интернет-сайтов PaySis, Goldenpay, Azerikard, терминалов Modenis, Expressbank, Smartpay, терминалов и интернет-сайта MilliÖN.
Отметим, что пользователям предоставляется шанс заработать и потратить кэшбек баланс в партнерской сети Umico, состоящей из более чем 500 компаний. В рамках мобильного приложения Umico абоненты Azercell могут загрузить накопленные бонусы на баланс номеров как предоплачиваемых, так и постоплачиваемых линий.
Стоит подчеркнуть, что первым предложением компании в рамках проекта было предоставление кэшбека в размере 3.5% и 7.5% при покупке смартфонов и аксессуаров в магазинах Azercell, а также возможность потратить заработанные бонусы на покупки в этих же магазинах начиная с мая месяца текущего года.
Спешите загрузить мобильное приложение Umico в AppStore или PlayStore и воспользоваться этим шансом!