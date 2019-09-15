Пополняй баланс номера Azercell, делая покупки с Umico!

Начиная с 3 сентября, пользователи Umico предоплачиваемой линии Azercell, пополняя свой баланс с помощью цифровых каналов, получают кэшбек в размере 0.7% от суммы оплаты. Бонусы начисляются при оплате посредством филиалов и отделений Азерпочт, банкоматов МБА, интернет-сайтов PaySis, Goldenpay, Azerikard, терминалов Modenis, Expressbank, Smartpay, терминалов и интернет-сайта MilliÖN.

Отметим, что пользователям предоставляется шанс заработать и потратить кэшбек баланс в партнерской сети Umico, состоящей из более чем 500 компаний. В рамках мобильного приложения Umico абоненты Azercell могут загрузить накопленные бонусы на баланс номеров как предоплачиваемых, так и постоплачиваемых линий.

Стоит подчеркнуть, что первым предложением компании в рамках проекта было предоставление кэшбека в размере 3.5% и 7.5% при покупке смартфонов и аксессуаров в магазинах Azercell, а также возможность потратить заработанные бонусы на покупки в этих же магазинах начиная с мая месяца текущего года.

Спешите загрузить мобильное приложение Umico в AppStore или PlayStore и воспользоваться этим шансом!