Уроженец Азербайджана остался в России по фальшивым документам

Мировой судья Магистрального судебного участка Эжвинского района Сыктывкара (Республика Коми) рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Азербайджана, проживающего в Эжве. Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа) РФ, пишет информационное агентство БНК.

Установлено, что в 2017 году молодой человек приобрел за 15 тысяч рублей у своего знакомого сертификат «О владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации», якобы выданный в Санкт-Петербургском государственном университете на его имя.

В декабре 2017 года азербайджанец предъявил подделку под видом подлинного сотруднику полиции для получения патента на проживание и осуществление трудовой деятельности в Коми без прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Вину в содеянном мужчина признал. Суд назначил ему штраф. Приговор в законную силу не вступил.