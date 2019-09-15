Алиевы на церемонии открытия чемпионата мира в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева посетили церемонию открытия чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, которая проходит в эти минуты на Национальной гимнастической арене.

Мехрибан Алиева, как известно, является президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

В чемпионате мира участвуют спортсменки из 61 страны. Соревнования, на которых разыгрываются не только медали, но и олимпийские лицензии в Токио-2020, завершатся 22 сентября.