Перестрелка между киргизскими и таджикскими военными: есть убитый и раненые

Сегодня между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран произошла перестрелка. Число получивших ранения во время перестрелки на границе составило восемь человек. Об этом говорится в распространенном в понедельник Министерством здравоохранения Киргизии сообщении, передает ТАСС.

"В результате инцидента на киргизско-таджикской границе, по предварительным данным, пострадали всего восемь человек, из них шестеро, в том числе ребенок, являются местными жителями", - указали в ведомстве. По данным министерства, серьезные осколочные ранения также получили два киргизских пограничника. "После оказания в центре общеврачебной практики Кулунду первой помощи все пострадавшие транспортированы в районную территориальную больницу", - отмечает Минздрав.

В настоящее время на месте инцидента с киргизской стороны дежурят четыре бригады скорой медицинской помощи. Из областного центра на границу направлены реаниматолог, хирург и травматолог. Государственная пограничная служба Киргизии ранее в понедельник объявила о гибели в ходе перестрелки киргизского пограничника.

По данным Бишкека, причиной конфликта стало начатое таджикской стороной строительство объекта на спорной территории. Ситуацию на границе по телефону уже обсудили главы МИД двух стран. Глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков проинформировал собеседника о применении во время перестрелки таджикскими военнослужащими минометов. По сведениям министра, от обстрела пострадал дом одного из киргизских граждан.

В настоящее время на место ЧП прибыли руководители силовых и правоохранительных структур двух государств, а также представители местных органов власти. Как утверждает таджикская сторона, в ходе перестрелки ранения получили несколько граждан Таджикистана, точное их число уточняется.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.