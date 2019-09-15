Путин анонсировал новые поставки вооружений Турции

Россия и Турция ведут переговоры по поставкам новых перспективных вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии, передает ТАСС.

"Углубляются военно-технические связи России и Турции, выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 "Триумф". Идут переговоры по новым перспективным вооружениям", - сообщил российский лидер, говоря о повестке своих переговоров на полях саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.