16 сентября в конференц-центре Hyatt прошла встреча между руководством Государственного таможенного комитета и Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты, сообщает пресс-служба ГТК. Во встрече приняли участие председатель ГТК генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, его заместители и сотрудники различных структур ГТК, а также исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн, предприниматели и представители немецкого посольства.

Исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн поблагодарил руководство ГТК за поддержку при организации этой встречи и проинформировал участников о целях данного мероприятия, о вопросах, которые будут обсуждены.

На встрече с докладом «Инновационные решения в процессе таможенной реформы» выступил председатель ГТК генерал-лейтенант Сафар Мехтиев. В своем докладе он рассказал участникам встречи о важности реформ в таможенной сфере и об инновационных проектах, осуществляемых в контексте этих реформ.

Председатель комитета выразил уверенность, что мероприятие Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты поможет создать благоприятную среду в сфере сотрудничества между таможней и бизнесом, изучить потребности всех заинтересованных сторон в связи с усовершенствованием таможенной системы, выявить проблемы и выработать устойчивые решения.

Председатель госкомитета, подчеркнув, что реформы президента Ильхама Алиева, направленные на сохранение и укрепление экономической безопасности, способствовали динамичному и стремительному развитию таможенных органов, сказал, что таможенные органы улучшили бизнес-среду, упростили таможенные процедуры и процесс перехода границы, обеспечили быструю торговлю и отметил, что все эти достижения были достигнуты благодаря использованию информационных технологий. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что в таможенной системе Азербайджана уже создан информационно-технологический центр, который можно сравнить с самыми передовыми странами Европы.

В частности, говоря о реформах, проведенных главой государства в последние годы, председатель комитета заявил, что краткие декларации об импорте, анализ рисков и использование системы «Зеленый коридор» способствуют ускорению движения товаров и транспортных средств.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что программное обеспечение для управления информацией будет способствовать дальнейшему совершенствованию центра управления рисками и расширению нашей деятельности в этой области. Концепции, которые сейчас реализуются, приведут к ускорению и упрощению торговли, а также к предотвращению дополнительных финансовых потерь.

Рассказав о внедрении системы «Зеленый коридор», председатель Госкомитета сказал, что эта система позволила упростить экспортно-импортные операции, ускорить процесс перехода через границу и снизить потери времени и средств предпринимателей, а также свести к минимуму общение граждан и чиновников. Глава ГТК сказал, что 25-30% импортно-экспортных операций уже осуществляется участниками системы «Зеленый коридор».

По словам Сафара Мехтиева, одним из проектов в области информационных технологий является предварительный сбор электронных данных. В результате этого взаимный обмен информацией осуществлялся с 10 странами.

Сафар Мехтиев также отметил, что для полного обеспечения быстрой торговли предусматривается установка нового рентгеновского оборудования на всех пунктах перехода границы, и в ближайшие два года эта работа будет завершена. Таким образом будет обеспечен допуск на территорию страны транспортных средств без проведения их физического досмотра.

Затем на встрече были заслушаны идеи и оценки участников мероприятия. Им ответили на интересующие их вопросы.

В заключение встречи исполнительный директор компании My Broker Ильгар Вахабов выступил с презентацией.