Путин на встрече с Эрдоганом и Роухани процитировал Коран

Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперерабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран, передает РИА Новости.

"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - сказал Путин.

По его словам, руководству королевство "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.

"Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул президент.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".

Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.

"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - заключил российский президент.